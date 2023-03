Brandweer en politie in groten getale aanwezig op Stationsplein vanwege persoon te water

Op het Stationsplein bij het Centraal Station was vanavond zowel veel brandweer als politie aanwezig. De hulpdiensten waren druk op zoek naar iemand die in het water lag. Met duikers en boten werd er gezocht. De persoon is uiteindelijk uit het water gehaald en met spoed overgebracht richting het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding binnen dat er iemand in het water zou liggen bij het Centraal Station. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog wordt onderzocht hoe het slachtoffer precies te water is geraakt. De politie heeft het vermoeden dat de persoon mogelijk zelf het water in is gegaan.

Vanwege de zoektocht lag de scheepvaart die gebruik maakt van het water voor het station tijdelijk stil. Ook de trams konden even niet rijden vanwege de zoektocht. Een groot gedeelte van het Stationsplein werd afgezet door de politie.