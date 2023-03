Olaf zat dronken op een deelscooter en raakte z'n rijbewijs kwijt: "Dom en impulsief"

Hij was acht maanden zijn rijbewijs kwijt en moet een flinke boete betalen. Om over de risico's nog maar te zwijgen. De 22-jarige Olaf stapt na een feestje dronken op een deelscooter. Hij is niet bepaald de enige, uit onderzoek blijkt dat een op de vijf jongeren die op een deelscooter rijdt, die gebruikt om naar een borrel of feest te gaan. Olaf doet zijn verhaal om anderen te waarschuwen niet hetzelfde te doen.

AT5

"We hadden een feestje met een open bar, alles was geregeld. Er was een lekker sfeertje. Ik was wat dierbaars verloren en moest dat 's avonds nog ergens ophalen, toen ben ik dronken op een scooter gestapt. Ik had verschillende dranken gedronken, sterke dranken, van alles gemixt", vertelt Olaf.

Omdat Olaf maar een klein stukje verderop moet zijn, kan hij de verleiding om de scooter te pakken niet weerstaan: "Die scooter stond daar bijna symbolisch, zo van pak mij maar. Ik hoorde zo veel verhalen van vrienden die dit doen in Amsterdam, dus ik dacht waarom zou het niet kunnen." Dat Olaf minder succes heeft, blijkt een paar minuten later, als hij direct wordt aangehouden. "Ze stonden op de hoek te wachten op zo'n moment." Er volgt een officiële blaastest, waaruit snel duidelijk wordt dat Olaf veel te veel heeft gedronken: "Ik had een promillage van 2, dat is heel hoog. Je mag als beginnende bestuurder maximaal 0,2 hebben", vertelt de 22-jarige student.

Consequenties Volgens jongerenorganisatie Teamalert rijdt een kwart van de jongeren die gebruik maken van een deelscooter, wel eens onder invloed. Iemand die dronken op een scooter stapt krijgt met dezelfde consequenties te maken als iemand die dronken in een auto stapt. Zo raakt Olaf acht maanden lang zijn rijbewijs kwijt, moet hij in gesprek met een psychiater, verkeerscursussen volgen en een flinke geldboete betalen: "Ik denk dat het in totaal wel uitkomt op 3000 euro." Daarnaast krijgt hij een officiële aantekening op zijn rijbewijs. Toch beseft hij maar al te goed dat het nog erger af had kunnen lopen: "Stel je rijdt iemand aan, dan ben je je hele leven lang zoet."

Veiligheidspuzzel In Amsterdam kun je op een deelscooter stappen van Felyx of Check. Beide bedrijven laten weten de geluiden over jongeren die dronken op een scooter stappen serieus te nemen. Zo krijgen gebruikers van Felyx te maken met een veiligheidspuzzel als ze 's avonds gebruik willen maken van de scooter, vertelt een woordvoerder: "Om bewustwording te vergroten en preventie te bevorderen, hebben we een actieve 'safety challenge' geïntroduceerd. Die begint na middernacht in het weekend en soms eerder, zoals tijdens carnaval." Daarnaast probeert het bedrijf hun gebruikers te waarschuwen: "We waarschuwen mensen ook actief in onze communicatie, bijvoorbeeld met berichten als 'Don't drink and drive' bij grotere evenementen", aldus een woordvoerder. Check laat weten in gesprek te zijn met een aantal autoriteiten op het gebied van verkeersveiligheid om de mogelijkheid tot een samenwerking te onderzoeken. Ook op de korte termijn heeft het bedrijf maatregelen genomen. Zo is het waarschuwingsbericht dat gebruikers in de app te zien krijgen als ze 's avonds gebruik maken van de scooter, nu groter en met fellere letters in beeld gebracht. Olaf heeft zijn rijbewijs weer terug en wil anderen waarschuwen om niet te doen wat hij deed. "Neem gewoon de benenwagen of de fiets. Je doet het echt gewoon echt voor niks."