Noorderlingen boos over hoge aantal auto-inbraken in hun wijk: "Dit moet stoppen!"

Bewoners van Buiksloot in Noord hebben enorme last van auto-inbraken voor hun deur. "Als het één keer per jaar was, dan is het niet erg, maar het is nu elke week", vertelt een buurtbewoner. Volgens de Noorderlingen gaat het alleen al om 25 auto-inbraken in het afgelopen half jaar. Er worden dingen als koplampen en logo's gestolen, en soms zelfs een stuur.

"Je bent in de ochtend gewoon bang dat er wat met je auto gebeurd is", vertelt bewoner Monique. De politie herkent het beeld dat er in wijken in Noord onderdelen worden gestolen van auto's. Ze zien als reden mogelijk de lange levertijd van sommige onderdelen, waardoor ze populair zijn onder dieven. " Als we naar Noord in zijn geheel kijken, dan zien we in verschillende wijken af en toe ineens een stijging. Zo waren er bijvoorbeeld vorige week vijf meldingen van gestolen onderdelen", vertelt een woordvoerder van de politie.

Gizem, die al jaren in Noord woont, was dan ook niet verbaasd toen ze vanochtend bij haar auto aankwam. "We zagen dat het stuur en de twee koplampen eruit waren gehaald", vertelt ze. Haaron, die al jaren in Noord woont, kwam er laatst achter dat zijn BMW-logo was gestolen van de auto. "Het doet me gewoon pijn", vertelt hij teleurgesteld naast zijn auto.

Verlichting

De bewoners zijn het eens over wat er moet gebeuren: er moet verlichting komen op het parkeerterrein. "Het liefst zo'n voetbalveld lamp", zegt Monique. Het stadsdeel Noord is op de hoogte van de situatie, en gaat binnenkort samen met politie en bewoners in gesprek over hoe ze de problemen kunnen aanpakken in Buiksloot.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan AT5 weten dat er in de buurt flyers zijn uitgedeeld om bewoners te informeren over de auto-inbraken.