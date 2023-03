700 mbo-studenten strijden in de Rai om Nederlands kampioen te worden in vakgebied

Van kapper tot automonteur: alles komt aan bod in de Rai, waar ruim 700 mbo-studenten strijden om de prestigieuze titel Nederlands Kampioen in hun vakgebied. Tijdens het evenement, 'Skills Heroes', wordt aandacht geschonken voor het vakmanschap en de waardering daarvan.

Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor mbo-studenten en bestaan ​​uit drie onderdelen, de voorrondes op school, kwalificatieronde en de finaledagen. Bij deze wedstrijden krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen, worden ze enthousiast over hun vak en inspireren ze andere jongeren voor hun keuze voor het beroepsonderwijs.

Het evenement zorgt voor extra aandacht voor het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is volgens de minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), noodzakelijk. "Het is heel erg belangrijk dat we het mbo meer in de etalage zetten. Voor veel jongeren is dit een geweldige toekomst. Je kan hier zien wat voor mooie vakopleidingen je hebt, hoe goed je daar in kan zijn en hoeveel mogelijkheden daarin liggen", vertelt hij aan AT5.