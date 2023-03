Kale & Kokkie maken de balans op bij Ajax: "Functie elders voor Van der Sar?"

Op de zevende sterfdag van Johan Cruijff maken Kale & Kokkie samen de balans op in deze speciale uitzending. Ajax speelt dit weekeinde niet vanwege twee interlands, en over de kater van de wedstrijd tegen Feyenoord willen ze het niet meer hebben. Er is namelijk werk aan de winkel.

Eén jaar geen kampioen worden kan, maar er moet van alles gebeuren. Van scouting tot trainers, het bestuur en de selectie. Wat zou Cruijff doen? "Laat nou eindelijk eens de talentvolle jeugd doorstromen."