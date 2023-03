Zevende verdachte moord Peter R. de Vries voor de rechter, nog twee te gaan: "Wordt monsterproces"

De 34-jarige Ludgardo S. verscheen vandaag, in zwarte jas en met hoodie ver over zijn hoofd getrokken, voor het eerst voor de rechter. Justitie verdenkt hem ervan voorverkenningen te hebben verricht en de twee filmers van De Vries, vlak na de aanslag, te hebben aangestuurd.

De op Curaçao geboren Tilburger ontkent iedere betrokkenheid. Eind januari werd hij opgepakt, in zijn huis trof de politie ook een hoeveelheid cocaïne en heroïne aan. Het OM zegt nu bijna iedereen in zicht te hebben. Delano G. en Kamil E. stonden al bijna in zijn geheel terecht voor het uitvoeren van de moord, totdat werd besloten dat hun proces opnieuw moest. Intussen zijn ook Krystian M. (de vermeende moordmakelaar), Konrad W. (regelde volgens het OM de wapens en de vluchtauto) en de beide 'filmers' Erickson O. en Gerower M. aan de zaak toegevoegd.

Maar daarmee is de zaak nog niet rond. Een Pool die al vastzit zal binnenkort ook gedagvaard worden en nog één arrestatie is aanstaande. "Wij denken nog één verdachte te kunnen aanhouden en één zal er dus nog gedagvaard worden. Dat betekent dat we uiteindelijk verwachten met negen verdachten naar zitting te gaan", zegt persofficier van justitie Justine Asbroek.



"Dat wordt zeker een monsterzaak", reageert advocaat Onno de Jong die anderhalve week geleden samen met Peter Schouten de verdediging van kroongetuige Nabil B. staakte. De Jong ergert zich aan het tempo van de uitdijende zaak: "Dat moet en kan sneller. Voor de nabestaanden is dit een lijdensweg."

"Hoger echelon"

Later dit jaar vinden nog twee inleidende zittingen plaats, op z'n vroegst begin volgend jaar begint de inhoudelijke behandeling. De officier van justitie op zitting zei vandaag nog wel dat na de arrestatie van de nog vrijlopende verdachte, het onderzoek naar "het hogere echelon van de organisatie achter de moord op De Vries" doorgaat".