Alle drie de reünieconcerten Acda en De Munnik binnen anderhalf uur uitverkocht

Het eerste concert van het duo Acda en De Munnink na ruim acht jaar heeft voor een ware run gezorgd op de kaartjes. De tickets voor het reünieconcert in de Ziggo Dome gingen vanochtend om 10.00 uur in de verkoop, vijf minuten later waren ze allemaal verkocht. Het tweetal kondigde daarom een tweede én een derde show aan, ook die waren snel uitverkocht.

Voor de drie concerten op donderdag 27, vrijdag 27 en zaterdag 28 zijn er geen kaarten meer beschikbaar. Thomas Acda kan het niet geloven dat de eerste show zo snel is uitverkocht. "Je vraagt je toch af of mensen nog wel op ons zitten te wachten. Dat we binnen 5 minuten een Ziggo Dome uitverkopen is werkelijk ongelofelijk."

Ook zijn compagnon Paul de Munnik is enthousiast over het feit. "Het besef zo’n deel uit te maken van het leven van zoveel mensen, dat is meer dan we ooit hadden durven dromen en we kunnen niet wachten al die oude vertrouwde nummers weer samen met ons publiek te mogen zingen." Via Twitter laat Acda en De Munnik weten dat zij in gesprek gaan met de Ziggo Dome of er nog extra mogelijkheden zijn dit jaar.

Het tweetal leerde elkaar in 1988 tijdens audities voor de kleinkunstacademie in Amsterdam kennen. In 1997 bracht het duo hun eerste singel uit. Na jaren samen te hebben gespeeld en muziekprijzen zoals Edisons, een Gouden en Zilveren Harp te hebben bemachtigd, besloten Acda en De Munnik om in 2015 uit elkaar te gaan.