Docu over suïcide in de lhbtiq+-gemeenschap: "Ik ken 22 mensen die uit het leven zijn gestapt"

Toen Henk Burger met het idee kwam om een film te maken over süicide in de lhbtiq+-gemeenschap, kende hij twaalf mensen in zijn omgeving die zelfmoord hadden gepleegd. Nu de documentaire na 2,5 jaar af is, zijn dat er 22. "Het lijkt een pandemie binnen onze community."

Vandaag ging in het Ketelhuis in het Westerpark de documentaire Uit 't leven van scenarioschrijver Henk Burger en regisseur Tim Dekkers in première. De film volgt het leven van drie personen uit de lhbtiq+-gemeenschap die ooit suïcidale gedachtes hadden en een zelfmoordpoging deden.

Volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2012 heeft bijna de helft van de lhbtiq+-personen ooit zelfmoordgedachten gehad. Ongeveer acht procent heeft ook echt een zelfmoordpoging ondernomen. Dat is bijna vier keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde.

Glitter en glamour

Praten over zelfmoordgedachten gebeurt volgens Burger veel te weinig in de community. "Ik denk dat wij als minderheid te graag willen laten zien hoe goed het met ons gaat, hoe succesvol we zijn", zegt Tim Dekkers, regisseur van de film.

"We willen niet onderdoen voor de 'normale' meerderheid. En daarom vluchten we weg in een soort façade van succes en glitter en glamour en feest op onze socials en in onze gesprekken naar buiten. En het is supermoelijk om eerlijk te zijn en te zeggen: wij kunnen ook pijn hebben. Dat proberen we met deze documentaire te bereiken", aldus Dekker.

De film van Dekkers en Burger is op zaterdag 1 april te zien in het Ketelhuis. De Roze Filmdagen duren nog tot en met zondag 2 april.