Gekraakt pand Binnenkadijk zo 'uitgewoond' dat verhuren nog niet kon

Woningcorporatie de Alliantie, die het gekraakte pand aan de Binnenkadijk beheert, heeft gereageerd op de situatie van de woning. De krakers trokken vorige week in het huis nadat het een lange tijd leeg stond. Volgens de Alliantie is het pand echter 'behoorlijk uitgewoond' en kan het om die reden niet meteen worden doorverhuurd.

Vanwege de grootte van het pand, in totaal 226 vierkante meter en het feit dat het flink opgeknapt moet worden, staat de woning sinds september vorig jaar leeg. "Het gaat om een pand dat voorheen verhuurd is aan een woongroep. De hoofdhuurders zijn overleden en de andere leden van de woongroep moesten daarom het pand verlaten." De reden daarvoor is dat huur niet overerfbaar is, dus zij geen recht op de woning hebben.

Omdat de woning ruim 200 vierkante meter is, is het volgens de Alliantie niet geschikt voor de reguliere sociale huurder. "Wij willen het pand graag verhuren aan een maatschappelijke organisatie die verschillende mensen hierin huisvest. We hebben de mogelijkheden inmiddels met een aantal organisaties besproken en onderzocht. Als dat toch niet lukt, dan is de andere optie dat het pand wordt gesplitst en straks verhuurd wordt aan verschillende huurders."

De wooncorporatie laat weten dat zij goed contact hebben met de krakers en dat zij in gesprek zijn om te bekijken of ze tot een 'werkbare oplossing' kunnen komen. De corporatie doet daarom vooralsnog geen aangifte.