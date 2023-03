Steekpartij bij burenruzie Haarlemmerbuurt, slachtoffer naar het ziekenhuis

Bij een steekpartij in een woning aan de de Haarlemmer Houttuinen in het centrum is vanochtend een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie had het slachtoffer een conflict met een buurvrouw, die haar vervolgens in haar hand zou hebben gestoken. De vrouw is met 'ernstig letsel' naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerder.