Burgemeester sluit opnieuw smartshop in binnenstad na vondst honderden joints

Burgemeester Femke Halsema heeft opnieuw een smartshop in de binnenstad gesloten. Het pand aan de Warmoestraat wordt voor minstens zes maanden gesloten. Bij een controle werden onder andere ruim 400 voorgedraaide joints gevonden. Halsema sluit de woning vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.

Na een controle van een gemeenteambtenaar begon de politie afgelopen maand een onderzoek naar de smartshop. Naast de gevonden joints vond de politie ook meerdere buisjes van de designerdrug Olioli.

Onveiligheid voor omwonenden

"Handel, gebruik en de aanwezigheid van drugs hebben een nadelig effect op de openbare orde. Het kan leiden tot onveiligheid voor omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten. Om de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen is het pand per direct voor zes maanden gesloten", schrijft Halsema in het sluitingsbevel.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat niet de joints niet werden gebruikt voor coffeeshopexploitatie. Toch is hier sprake van een handelsvoorraad en verkoop van softdrugs.

Reactie pandeigenaar

"Begin maart is de pandeigenaar gevraagd om te reageren op het voornemen om het pand te sluiten. De pandeigenaar heeft daarbij aangegeven het voornemen te accepteren en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. De pandeigenaar verzoekt om een nieuwe huurder voor te dragen en het pand vervroegd te heropenen als de huurovereenkomst opgezegd kan worden", aldus burgemeester Femke Halsema.