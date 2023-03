Twee mislukte landingspogingen voor superjumbo op stormachtig Schiphol

De piloten van een Airbus A380 van Emirates, het grootste vliegtuig ter wereld, hebben vanmiddag twee keer de landing op Schiphol moeten afbreken. De bemanning had volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) last van onstabiele lucht en windvlagen bij de Buitenveldertbaan. De superjumbo is na de tweede doorstart uitgeweken naar de Polderbaan.

Daar is het vliegtuig rond 13.45 uur veilig geland. Bij de tweede landingspoging op de Buitenveldertbaan hing de Airbus slechts 130 meter boven het asfalt toen de doorstart werd gemaakt.

Een doorstart is geen ongebruikelijk fenomeen in de luchtvaart. Er kunnen meerdere redenen voor zijn, zoals een windvlaag, te veel turbulentie van een voorganger of een vliegtuig dat te traag de landingsbaan aftaxiet. Piloten zijn altijd voorbereid op een doorstart.

Vlak voor de landing wordt structureel een eventuele doorstart doorgesproken en de te volgen route, hoogtes en snelheden voorgeprogrammeerd. Soms wordt er besloten om uit te wijken naar een andere luchthaven, als de piloten geen veilige landing op de oorspronkelijke bestemming kunnen garanderen.

Niet veel last

Volgens een woordvoerder van LVNL heeft het vliegverkeer op Schiphol niet veel last van de wind. Er zijn twee landingsbanen en een startbaan in gebruik. Bij veel hardere wind is vaak maar een start- en een landingsbaan in gebruik, waardoor de wachttijd snel kan oplopen. In uitzonderlijke weersomstandigheden kan het zijn dat Schiphol slechts één baan openhoudt voor het vliegverkeer.