Odebrug en Oostertoegang worden éénrichtingsverkeer voor auto's: ''Het was hier onoverzichtelijk''

De werkzaamheden aan de fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade zijn van start gegaan. En dat merken vooral automobilisten rond de Odebrug. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Ismay de Vries uit waarom hier de komende maanden wordt gewerkt.

AT5

De fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade is één van de drukste routes in de stad. ''Het was hier onoverzichtelijk en gevaarlijk'', legt omgevingsmanager Ismay de Vries uit. Daarom wordt de openbare ruimte nu opnieuw ingericht. In de nieuwe situatie komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers, ''Dit doen we door éénrichtingsverkeer in te stellen voor autoverkeer op de Odebrug en in de Oostertoegang'', aldus de Vries. ''Daardoor kunnen we het fietspad op de Odebrug verplaatsten naar de oostkant en komt er een oversteek minder. Het voetpad kunnen we dan ook verbreden.''

Artist impression Odebrug

Dat de werkzaamheden nu van start zijn gegaan is niet onopgemerkt gebleven. Er wordt veel getoeterd door automobilisten die vast lopen op de Prins Hendrikkade en Odebrug. ''We hebben 25 minuten stilgestaan. Het is zo druk je kunt geen kant op'', vertelt een vrouw vanuit de auto. ''Het is grote bende en ik snap niet waarom'', roept een andere automobilist. Een dame op de fiets, die hier elke dag langskomt, is blij dat verkeerssituatie wordt aangepakt. ''Obstakels zijn natuurlijk nooit prettig. Maar als het voor onze veiligheid is dan heb ik er niks op tegen.'' De Vries legt uit dat het een grote uitdaging is om in hartje centrum te werken. ''We zitten met heel veel voetgangers, fietsers en automobilisten. Die moeten allemaal omgeleid worden of langs het werk kunnen. En we moeten goed in de gaten houden of dat allemaal goed gaat.''

File op de Odebrug bij start werkzaamheden

Autoverkeer wordt omgeleid via de Kattenburgerstraat ''Er zijn veel omleidingen voor het verkeer waar mensen nu nog even aan moeten wennen'', vertelt De Vries. Autoverkeer wordt omgeleid via de Kattenburgerstraat om de De Ruijterkade te bereiken. Ook autoverkeer vanuit de IJtunnel richting de De Ruijterkade wordt omgeleid via de Kattenburgerstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werk. ''Alleen op een paar momenten hebben we omleidingen voor fietsers.'' De werkzaamheden zijn opgedeeld en duren nog tot en met september 2024. ''Dan hebben we de openbare opnieuw ingericht tot de Oostertoegang en geldt er éénrichtingsverkeer in de Oostertoegang en op de Odebrug'', sluit De Vries af.