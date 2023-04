Stad nl Buurt wil dat ADM'ers kunnen blijven in Noord: "Er is hier verder niets"

Op het Groene Veld, waar de groep voormalig bewoners van het ADM-terrein sinds 2019 huishouden, komt vanaf oktober 2024 een hulpwarmtecentrale. Dat betekent dat de groep krakers en kunstenaars misschien hun geliefde slibvelden moeten verlaten. Over de precieze invulling van het terrein (de centrale zal maar een deel in beslag nemen) moet nog een beslissing worden genomen. Wie in elk geval weten wat ze willen, zijn de buurtbewoners: "We zijn blij met de ADM'ers."

Hay Schoolmeesters, coördinator van het Groene Veld, zei een paar weken geleden al dat ze als ADM'ers een goede samenwerking hebben met de omliggende buurten. Nu bevestigt de belangenvereniging van Jeugdland, Elzenhagen en het Noorderkwartier (JEN) dat. Volgens een van de bestuurders, Edith Verhulst, voegen de kunstenaars veel toe. "Toen ze hier kwamen was er niets. Het was overwoekerd, een soort jungle. We hebben met z'n allen bramenstruiken weggeknipt." Heffels wijst om haar heen. "En kijk wat ze ervan hebben gemaakt. Ateliers en een meubelmaker zit hier, een eetcafé. Ze hebben elektriciteit aangelegd, riolering, mensen kunnen hier werkplekken huren. Alles heeft een functie gekregen."

ontwerp hulpwarmtecentrale Vattenfall & H5

Buurtvisie Daarom maakten de buurtbewoners, die vorig jaar januari werden overvallen door het nieuws dat er een warmtecentrale komt, een buurtvisie. Volgens mede-bestuurslid van JEN, Gaston Remmers, is het doel om in elk geval om aan tafel te zitten met de gemeente. "We willen niet met een plan geconfronteerd worden dat is uitgedokterd door de gemeente, zonder dat we denken dat het waarde gaat opleveren voor de buurt." Wat wel waarde zou opleveren volgens de visie: een plek waar je kunt ondernemen, waar kinderen kunnen leren en waar ruimte is voor theater en muziek, en dus ook voor de ADM'ers. "Het moet wel worden beheerd en we zijn blij met hoe de ADM'ers dat doen", zeggen Remmers en Verhulst.

De gemeente besluit in het voorjaar over wat er precies gaat gebeuren met het terrein. Een woordvoerder laat weten dat ze plek vrij willen maken voor verschillende 'functies', zoals cultuur, recreatie en dus ook nutsvoorzieningen. Volgens de bewoners conflicteren die functies met elkaar. Verhulst: "Als je hier een hulpwarmtecentrale hebt staan, ziet het er niet gezellig uit en er wordt natuur voor opgeofferd. En als er een sportvereniging komt bijvoorbeeld, komen hier ook auto's op het terrein en dat is niet wat de buurt wil." Nieuwe energie De ADM'ers zorgen voor de nodige reuring, zegt Edith, want de wijken eromheen: daar is niets te beleven. "Als iedereen naar kantoor is, kun je hier een kanon afschieten. Er is hier helemaal niets en niemand. Op vrijdag kun je op het Groene Veld een biertje drinken, dat kan nergens anders in de buurt." Remmers is het daarmee eens. Volgens hem brengen de ADM'ers een energie naar het stadsdeel die vooral dit deel van Noord nodig heeft. "De meeste voorzieningen liggen aan de rand van het IJ, dus wij zijn hartstikke blij om hiernaast te wonen."

