De 23-jarige vrouw uit Uithoorn die drie dagen vermist was, is weer terecht. Dat meldt de politie.

De vermissing werd gisteren voor het eerst gedeeld door de politie. De jonge vrouw was sinds 31 maart niet meer gezien. Vandaag laat de politie weten dat de 23-jarige weer in goede gezondheid is aangetroffen.