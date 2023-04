Transavia: iedere zomer 1,5 miljoen reizigers gedupeerd door schrappen nachtvluchten

Transavia is kwaad op Schiphol vanwege het plan om vanaf 2025 nachtvluchten te schrappen. Volgens de maatschappij ontneemt Schiphol zo elk zomerseizoen ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders de mogelijkheid om van een zonnige vakantie te genieten of om familie te bezoeken. Naast het schrappen van nachtvluchten wil Schiphol ook af van privéjets en lawaaiige vrachtvliegtuigen, én de reservering van de parallelle Kaagbaan.

"De coronapandemie heeft laten zien hoe groot het belang is om te kunnen reizen en vliegen toegankelijk te houden. Die verantwoordelijkheid pakken we ook door miljarden te investeren in stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen", laat Transavia in een verklaring aan NH Nieuws weten. Vanaf eind dit jaar ruil de maatschappij de oude Boeings in voor nieuwe Airbussen .

Directeur Marcel de Nooijer noemt de nachtsluiting funest: "Zo wordt vliegen voor velen echt onbetaalbaar en niet langer bereikbaar voor de vakantiegangers of familiebezoeken in het buitenland." De Nooijer wil in gesprek met Schiphol om tot een 'realistisch plan' te komen, om geluid en uitstoot verder terug te dringen.

KLM

Ook KLM is niet te spreken over de plannen van Schiphol. De maatschappij vindt dat alleen een gezamenlijke aanpak zal leiden 'tot een luchtvaart die in balans is met de omgeving en het klimaat'. KLM broedt nog op een eigen zienswijze als alternatief voor de aangekondigde krimp. Daarvoor nodigt de maatschappij Schiphol voor uit om mee te praten.

Morgen doet de rechtbank Noord-Holland uitspraak in het kort geding dat KLM en meerdere maatschappijen tegen de Staat en Schiphol hadden aangespannen, om het krimpbesluit van het kabinet terug te draaien.