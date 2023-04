Rechter geeft vliegmaatschappijen gelijk: voorlopig geen krimp Schiphol

Schiphol mag voorlopig niet krimpen van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar. Dat heeft de voorzieningenrechter in Haarlem bepaald. Een kleine 20 luchtvaartmaatschappijen, met KLM voorop, vochten in een kort geding het krimpbesluit van het kabinet aan. Ze vinden dat het kabinet roekeloos handelt door Schiphol te laten krimpen. De rechter geeft ze gelijk en oordeelt dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen.

Dat betekent dat Schiphol als gevolg van deze beslissing voor het komende seizoen het maximaal aantal vluchten niet mag verminderen tot 460.000.

Vorig jaar zomer besloot minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat Schiphol vanaf eind dit jaar vanwege de geluidsoverlast moet krimpen naar 440.000 vluchten per jaar, maar kwam daar in oktober al op terug. Er is meer tijd nodig om de krimp te laten beoordelen door de Europese Commissie. Die moet volgens internationale regels nagaan of alle alternatieven goed zijn onderzocht of dat er geen andere mogelijkheid is dan het maximumaantal vluchten te beperken.

Experiment

Harbers verzon een manier om Schiphol toch al te laten krimpen naar 460.000 vluchten. Brussel hoeft er namelijk niets van te vinden als die tussenstap als experiment wordt gekwalificeerd. Komend jaar zal dan worden gekeken of de overlast vermindert als het vliegtuiglawaai anders wordt gespreid.

De luchtvaartmaatschappijen, die zich al hevig verzetten tegen de krimp naar 440.000 vluchten, claimden dat de Staat en Schiphol de regels met voeten treden door de tussenstap naar 460.000 vluchten een experiment te noemen en de Europese beoordeling over te slaan. De rechter geeft hen vandaag daarin gelijk.

Nachtvluchten

Intussen is Schiphol ook al aan de slag gegaan met een van de alternatieven voor de krimp die door de Europese Commissie zal worden onderzocht. In plaats van minder vluchten wil de luchthaven alle nachtvluchten, privéjets en lawaaiige vliegtuigen vanaf 2025 verbieden. Bovendien zou de reservering van de grond voor een extra start- en landingsbaan na tientallen jaren kunnen worden geschrapt.