Explosies bij voordeuren woning in Oost en café in het centrum

Bij een woning aan de Majubastraat in Oost en een café aan de Czaar Peterstraat in het centrum hebben vannacht explosies plaatsgevonden. Een politiewoordvoerder laat weten dat er in beide gevallen geen gewonden zijn gevallen.

De eerste melding van de explosie bij de Majubastraat kwam rond 1.40 uur binnen bij de politie. Op foto's is veel schade aan de deur te zien. Ook hier heeft de Forensische Opsporing een deel van de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek. Op beelden die omstanders hebben doorgestuurd aan AT5 is ook te zien dat er voor de deur van de explosie een tekst op de stoep is geschreven.

Explosie Majubastraat

Een uur later werd er een explosie bij een café aan de Czaar Peterstraat gemeld. Er woedde korte tijd brand, die later door de brandweer geblust werd. Op het moment van de explosie was het café dicht en waren er geen gasten en personeel meer aanwezig. De plek van de explosie is enige tijd afgezet geweest voor onderzoek.

