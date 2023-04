Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (89) overleden

De Amsterdamse theoloog, oud-priester en dichter Huub Oosterhuis is overleden. Dat maakte de bisschop van Haarlem vanochtend bekend. De 'Paus van Amsterdam', zoals hij in zijn biografie genoemd wordt, is 89 geworden.

Teksten van Oosterhuis zouden niet alleen in de kerk gezongen worden. Liedjes als Ken je mij doken bijvoorbeeld ook in het theater op, waar ze door onder anderen Trijntje gezongen werden.

Oosterhuis werd landelijk bekend door zijn gedichten, waarvan de tekst in veel gevallen op bestaande muziek werd gezet. Veel van die liederen worden nog altijd in Nederlandse kerken gezongen. Oosterhuis kreeg twee kinderen die die zelf ook naam zouden maken in de muziekwereld: zangeres Trijntje en componist Tjeerd.

Kerken en debatcentra

Oosterhuis was tot eind jaren '60 priester in Amsterdam, waar hij zich inzette voor vernieuwing binnen het katholieke geloof. Hij preekte in de Amsterdamse Studentenekklesia, die in de kapel van het Ignatius College een mis in volkstaal hield in plaats van het Latijn. Omdat hij tegen het verplichte celibaat was en gewoon trouwde en kinderen kreeg, werd hij door de Rooms Katholieke Kerk geschorst.

Oosterhuis is ook verantwoordelijk voor het ontstaan van debatcentra De Balie en De Rode Hoed. Een voorloper van De Balie, De Populier, stichtte hij in 1972. In 1990 richtte Oosterhuis De Rode Hoed op.

De Haarlemse bisschop Jan Hendriks noemt Oosterhuis een 'bij­zon­der en geta­len­teerd persoon met speciale ver­diensten voor de li­tur­gische en bijbelse dicht­kunst en muziek'. Hendriks betreurt dat de schorsing van Oosterhuis heeft geleid tot vervreemding van de katholieke kerk, 'zonder dat hij overigens de kerk ooit heeft verlaten'.