Basisschool in Zuidoost vandaag dicht na online bedreiging

"Woensdagmiddag heeft iemand op een TikTok-bericht van een medewerker van Samenspel gereageerd met een bedreiging aan de school", is te lezen in een brief van schoolbestuurder Zonova aan de ouders en verzorgers van de leerlingen. "We zijn hiervan geschrokken en hebben aangifte gedaan bij de politie. Ook is het schoolbestuur geïnformeerd."

Zaandam

De politie laat aan AT5 weten inderdaad op de hoogte te zijn van de bedreiging en de zaak in onderzoek te hebben. "De technische afdeling van de politie probeert te achterhalen waar het bericht vandaan is gestuurd en door wie", staat verder in de brief aan de ouders. De school is vandaag dus gesloten, ook is er geen voorschool of buitenschoolse opvang. "Wij laten u zo spoedig mogelijk weten of de school vrijdag weer veilig open kan", is te lezen in de brief.

Afgelopen week ontving een school in Zaandam ook online bedreigingen. Dat ging om een dreigmail waarin foto's van vuurwapens te zien waren. Ook twee andere scholen in Zaandam gingen daarom uit voorzorg dicht. En ook een basisschool in Huizen sloot vorige week de deuren na een 'verontrustende mail.' Onduidelijk is nog waaruit de bedreigingen aan de basisschool uit Zuidoost bestaan.

De brief van het schoolbestuur aan de ouders en verzorgers van de school: