Stad nl Mozart, Bach en Anu-D: de Straten in Geuzeveld

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Nicholaas Ruychaverstraat, in Geuzenveld. Het belooft een muzikale aflevering te worden, waar het talent bijna uit zijn voegen spat.

Allereerst ontmoeten wij Anwar, beter bekend als Anu-D. Hij is hier geboren en Geuzenveld heeft hem groot gebracht. Al woont hij er nu niet meer, Anu-D is nog steeds vaak te vinden hier in de buurt op bezoek bij zijn vrienden en familie. In zijn muziek speelt Geuzenveld altijd een grote rol. “Dit is de buurt die ik represent, die ik graag op handen draag, omdat het mij heeft gevormd als artiest.” Speciaal voor AT5 heeft hij een rap geschreven over zijn leven in Geuzenveld.

Peter en Tina wonen al heel lang in de Nicholaas Ruychaverstraat, en Peter weet ons te vertellen naar wie de straat precies vernoemd is. Nicholaas Ruychaver was een van de watergeuzen die veel Spaanse schepen veroverde. Tegenwoordig klinkt er heel andere muziek dan zeeroverslieden, namelijk het gedreun van heipalen. Er verschijnt veel nieuwbouw in de buurt, maar het blijft Geuzenveld. “De buurt is altijd van alles geweest, dat heeft ons ook aangetrokken.” Tina geeft ook een muzikale toevoeging aan ons programma. Ze speelt een klein stukje Mozart voor ons op haar piano.

Verderop in de straat woont Maximilano. Hij komt uit Spanje, maar woont al bijna vijftien jaar in Amsterdam. Maximilano speelt al sinds zijn achtste cello, en hij geeft hier ook lessen in. “Kinderen zijn heel benieuw naar de klanken van instrumenten, ik vind het een mooie uitdaging om ze alles te laten proberen.” Hij komt uit een muzikale familie. Om zijn vrije tijd na school in te vullen begon hij met cello spelen. Ook Maximilano verzorgt voor ons wat muziek van zijn cello, van een compositie van Bach.