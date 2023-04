Muziek die je aan kan raken: "De kwaliteit van vinyl is zo veel beter dan bluetooth"

Vinylplaten: vroeger werden ze grijs gedraaid omdat er niks anders was. Nu uit overtuiging, liefhebbers vinden nog altijd dat het geluid en de belevenis vele malen beter is dan bijvoorbeeld streamen via de smartphone. De populariteit stijgt niet alleen onder jongeren, maar ook dj's kiezen er weer vaker voor om een echt plaatje te draaien.

Het is druk in platenzaak Zap Records. Terwijl een plaat van Doe Maar speelt op de achtergrond, grasduinen de platenliefhebbers door de bakken vol met lp's. En nee, dat zijn zeker niet alleen ouderen. Er zijn juist veel jongeren te vinden in de zaak. Een van de jonge bezoekers vertelt: "Als je een plaat fysiek in je handen hebt en je kan erover lezen, dan is dat een stuk specialer." En een dochter met haar vader: "Het is zo veel leuker om platen te zoeken en te luisteren, je krijgt meteen een hele andere kijk op de muziek."

Haar vader is supertrots dat zijn dochter zijn enthousiasme voor vinyl deelt. Ze had kort geleden een platenspeler gekregen en wilde perse langs deze platenzaak tijdens een dagje uit in Amsterdam. Een andere klant deelt dat gevoel: ''Mijn twee dochters van twintig zijn helemaal gek van vinyl, ook hun vrienden en vriendinnen.''

Een andere platenzaak in Zuid, Seawolff records, richt zich vooral op dj's en is door de toenemende drukte dit jaar zelfs een extra dag open. Vooral op donderdag en vrijdag is het een komen en gaan van dj's die alvast platen kopen om Amsterdam gedurende het weekend mee plat te draaien. Een van die dj's is Will Dekeunink : "Je kan hier terecht voor advies. De eigenaren zijn experts die je precies kunnen vertellen wat goed aansluit bij jouw stijl. Je hoeft maar te vertellen wat je leuk vindt en zij komen aan met een bak vol met platen." Het aantal dj's neemt de afgelopen jaren toe en hoewel die natuurlijk kunnen draaien met MP3's en andere digitale snufjes, kiezen er toch veel voor om op vinyl te draaien. Dekeunink: ''Het is deels trend, als mensen zien dat iets werkt gaan ze dat ook doen. Ook denk ik dat het nooit uit de dancescene zal verdwijnen."

De bezoekers in de platenzaken zijn het over één ding eens: er gaat niks boven vinyl. Dekeunink: "Muziekluisterlaars hoeven geen expert te zijn om direct te horen dat de kwaliteit van vinylplaten beter is dan muziek die wordt afgespeeld via bluetooth."