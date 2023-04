Stad nl Studentensymposium over seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Ik werd standaard in mijn kont geknepen"

Grote studentenverenigingen in de stad hielden vandaag in de Zuiderkerk een symposium om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme bespreekbaar te maken. Afgelopen zomer kwamen er nog beelden naar buiten waarin corpsleden vrouwen 'hoer' en 'sperma-emmers' noemden. Noortje (mede-organisator): "Met dit symposium hopen we dat grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt en dat mensen durven op te staan als er iets is gebeurd."



De studenten kregen uitleg over onderwerpen als victim blaming en consent. De organisatoren van het symposium probeerden hiermee bewustzijn te creëren over waar dergelijk overschrijdend gedrag vandaan komt en hoe het te voorkomen. Tijdens het symposium dat door oud ASC-lid Beau van Erven Dorens werd gepresenteerd waren verschillende sprekers aanwezig. Studenten kregen de mogelijkheid om hem vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Een van de studenten vertelde dat ze maanden niet uit is geweest. "Ik werd standaard in mijn kont geknepen." Studentenverenigingen ASC/AVSV, L.A.N.X., Nereus, SSRA, S.V.A.A. NoNoMes en Unitas waren bij het symposium aanwezig. Volgens het ASC probeerden de verenigingen hun krachten te bundelen en daarmee zoveel mogelijk studenten te bereiken. Tijdens het symposium werd daarentegen duidelijk dat in de zaal voornamelijk ASC-leden zaten. Van de overige verenigingen waren aanzienlijk kleinere aantallen aanwezig. Het thema van het symposium was 'Ja maar…'. Het ASC verwijst daarmee naar excuses die worden bedacht om een gesprek over grensoverschrijdend gedrag te vermijden.