Brandweer gooit brandende elektrische scooter in de gracht

De brandweer heeft vanmiddag in het Wallengebied een brandende elektrische scooter in de gracht gegooid. Voor omstanders wellicht een vreemde gewaarwording, maar volgens de brandweer is dat de meest effectieve oplossing bij een brandend elektrisch voertuig.

De elektrische scooter vatte rond 13.30 uur vlam op de Oudezijds Voorburgwal. De opgeroepen brandweer kwam ter plaatse, bond een touw aan de scooter en gooide die vervolgens in de gracht.

Omstanders waren verbaasd, maar een woordvoerder van de brandweer laat weten dat dit bij branden aan elektrische voertuigen vaker gebeurt. "Elektrische voertuigen vereisen een andere blustechniek. De kans bestaat namelijk dat de accu opnieuw vlam vat. Zo'n voertuig moet een langere tijd gekoeld worden om te zorgen dat de brand niet opnieuw oplaait."

Dompelcontainer

In sommige gevallen komt de brandweer met een zogeheten dompelcontainer ter plaatse waarin het voertuig kan worden ondergedompeld. "Maar soms is de oplossing veel simpeler, als er water in de buurt aanwezig is."

Volgens de woordvoerder wordt de scooter op een later moment weer uit de gracht gevist.