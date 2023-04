Schrijver, columnist en tv-maker Luc Sala (73) overleden

Luc Sala is vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden. De markante Amsterdammer werd bekend als schrijver, columnist en voorvechter van de rafelranden van de stad. Hij organiseerde jarenlang de iconische PC Dumpdagen in de Rai en stond aan de wieg van Kleurnet, de kleinste commerciële zender van Nederland op de Amsterdamse kabel.

Sala begon zijn carrière als natuurkundig ingenieur. Na een studie in Delft en te hebben gewerkt bij Philips en Bruynzeel, zette hij een uitgeverij op voor computerbladen. Daarmee ontstonden bladen zoals Commodore Info, MSX info, Computer Info en De Datakolom.

Uiteindelijk mondde dit uit in de PC Dumpdagen, die hij 25 jaar lang in de Rai organiseerde. Een beurs voor computerhobbyisten uit Amsterdam en omgeving, met als zichtbaar kenmerk de karakteristieke gele posters die door de hele stad hingen. Daarnaast bracht hij in de jaren '90 's nachts op zijn lokale televisiekanaal gepassioneerd de vordering van het internet en de digitale wereld onder de aandacht.

Televisiemaker

Voor zijn televisiezender reisde hij de wereld over om de technische en spirituele wereld te beschrijven als journalist, uitgever en televisiemaker. Hij interviewde verschillende internationale sprekers uit de psychedelische en spirituele wereld. Tot ongenoegen van Sala verdween zijn televisiekanaal in 2001 van de kabel, omdat de zender niet gevarieerd en multicultureel genoeg zou zijn. Iets wat hij zelf betwistte.

Als voorvechter van de rafelranden van de stad zette Sala zich onder meer met een handtekeningenactie in tegen de verzelfstandiging van de Amsterdamse haven. "Op dit moment heeft de Amsterdamse gemeenteraad alles te zeggen over het havenbedrijf en dat gaan we dus opgeven", zei Sala in 2011 tegen AT5. "Ik vind dat we weer bezig zijn om het tafelzilver weg te doen." Uiteindelijk werd de haven in 2013 toch verzelfstandigd, maar bleef de gemeente honderd procent aandeelhouder.