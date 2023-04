Eeuwenoude verhalen per strekkende kilometer: het Stadsarchief bestaat 175 jaar

Stadsarchief Amsterdam bestaat 175 jaar en ontwikkelde zich in die tijd van gemeentelijke zolderkamer tot modern instituut. Als officieel geheugen van de stad staat het archief in de komende tien jaar vooral voor de taak om verder te digitaliseren: "Dat gaat het werk hier beheersen."

"Ik zie het Stadsarchief als het huis van Amsterdam", stelt De Vries. "Je kan hier gewoon binnen komen lopen, ook zonder dat je onderzoek wil doen, en maar eens kijken wat je aantreft over de stad en de Amsterdammers." Daarnaast is het prachtige gebouw, De Bazel aan de Vijzelstraat, een attractie op zichzelf. De parallel met de OBA dringt zich op: ooit een bibliotheek, nu een plek waar je ook terecht kan voor cursussen, lezingen, het uitzicht over de stad en wat al niet meer.

"Stoffig?" Directeur Bert de Vries moet lachen: "Mensen die dat denken, ga ik het niet eens meer uitleggen." Want ja, de twee depots bevatten inderdaad tientallen strekkende kilometers aan vaak eeuwenoud archiefmateriaal, plus nog 130 terabyte aan digitale archivering. Maar het Stadsarchief Amsterdam is volgens de directeur echt veel meer dan dat.

Met een Amsterdams gevoel voor branie stelt De Vries dan ook dat het Stadsarchief zijn reputatie als een van 's werelds meest toonaangevende archieven meer dan verdiend heeft. Toch is er volgens de directeur nog genoeg te doen. "Onze uitdaging zit in digitale innovatie. Dat gaat echt het werk hier de komende tien jaar beheersen." Dat gaat verder dan een fotootje of transcriptie uploaden: De Vries en zijn collega's willen vooral dat het archief relevant en vindbaar blijft voor volgende generaties.

Zichtbaar

En daarom trekt het archief ook steeds vaker de stad in. "We moeten zichtbaar zijn", zegt Migiza Victoriashoop. Als hoofd collecties stuurt ze het team aan dat particuliere archieven opspoort en opneemt in het Stadsarchief. "Mensen die bezig zijn met het vastleggen van de stad, op welke manier dan ook, moeten weten dat we bestaan." Dat vastleggen kan op veel verschillende manieren. De eerste Instagram-accounts zijn inmiddels al opgenomen in het archief.

Grappig genoeg hebben Victoriashoop en De Vries zelf geen toegang tot het depot. "Ik heb een keurige kantoorbaan", lacht Victoriashoop. De Vries: "Mijn pasje werkt niet, nee. Ik moet er altijd een medewerker bij hebben." Kwestie van informatiebeveiliging, zegt hij. "Als je er niet in hoeft, kom je er ook niet in." Maar áls hij weer eens binnenkomt, blijft hij zich verbazen. "Je dwaalt door de tijd, komt Amsterdammers tegen in allerlei hoedanigheden. 'Samen maken we de stad', zei oud-burgemeester Van der Laan. Dat is nog steeds zo."