Café in Zuid krijgt van rechter ongelijk en moet muziek zachter zetten

Café The Corner op het Scheldeplein in Zuid moet de ramen en deuren sluiten als er muziek wordt gedraaid en moet de muziekinstallaties bovendien voorzien van een geluidsbegrenzer. Dit is de uitkomst na een uitspraak van de bestuursrechter.

De gemeente legde het café geluidsbeperkende regels op nadat toezichthouders in 2019 en 2020 constateerden dat het wettelijk toegestane geluidsniveau werd overschreden.

Geluidsbegrenzer en ramen dicht

De toezichthouders kwamen in december 2019 af op een melding van geluidsoverlast en deden daarop een meting in de woning boven het café. Bij die meting werd een geluidsniveau van 42 dB(A) geconstateerd, terwijl op dat tijdstip (4 uur 's nachts) maar 25 dB(A) is toegestaan. Ondanks een waarschuwing bleek twee maanden later bij een nieuwe meting dat de toegestane norm van 25 dB(A) met maar liefst 35 dB(A) werd overschreden.

De gemeente eiste daarop dat het café voortaan de deuren en ramen gesloten houdt als er muziek wordt gedraaid, dat de muziekinstallaties worden voorzien van een geluidsbegrenzer en dat het niet is toegestaan om livemuziek in het café te spelen. Het café stapte daarop naar de rechter.

Het café voerde aan dat er minder omzet wordt gedraaid als de muziek zachter staat, omdat bezoekers eerder naar huis zouden gaan. De rechter gaat daar niet in mee en vindt dat het café die stelling niet goed heeft kunnen onderbouwen. Gelet op het belang van de omwonenden, vindt de rechtbank het redelijk dat de gemeente het café tot de orde heeft geroepen.