Verstekeling dood aangetroffen in landingsgestel KLM-toestel op Schiphol

In het landingsgestel van een toestel van de KLM is het lichaam van een verstekeling aangetroffen. Het toestel landde vandaag op Schiphol.

Volgens de Koninklijke Marechaussee wordt momenteel onderzoek gedaan naar de overleden man. “Om de identiteit van de man vast te stellen en om de nabestaanden in te lichten. De forensische opsporing is bezig met onderzoek, maar het lijkt erop dat de man is overleden aan onderkoeling."

De KLM laat ook weten onderzoek te doen. "Er is door onze onderhoudsafdeling een persoon aangetroffen in de wielkast van een KLM-toestel. Deze persoon is helaas overleden. We doen onderzoek naar de toedracht en identiteit van de overledene."