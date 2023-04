Nog veel kaartjes voor peperduur avondje met Barack Obama in Ziggo Dome

Het werd met veel trompetgeschal aangekondigd, niemand minder dan Barack Obama staat op maandag 1 mei in de Ziggo Dome. De oud-president van de Verenigde Staten trekt tot nu toe nog geen volle zaal, want met nog elf dagen te gaan is het optreden nog lang niet uitverkocht. Als je kijkt op de verkoopsite Eventim zie je dat er nog veel kaarten nog beschikbaar zijn. Toch is de organisator niet ontevreden.

Nu de goedkoopste kaartjes weg zijn, moeten mensen die nu nog een kaartje willen kopen minimaal 132 euro betalen om bij de avond aanwezig te kunnen zijn. Met zo'n kaartje zit je in de meeste gevallen ergens achterin de zaal of op de tweede ring.

"Eigenlijk zijn we best tevreden met de voorverkoop"

Ziggo Dome-directeur Danny Damman kan er niet zoveel over zeggen, omdat een groot deel van de organisatie wordt uitgevoerd door een externe partij. "Wij regelen de bruidslocatie, maar gaan niet over de bruiloft", legt Damman uit.

De Duitse organisatie van het avondje Obama is wat optimistischer. "Eigenlijk zijn we best tevreden met de voorverkoop, vooral de geweldige berichtgeving in Nederland de afgelopen dagen heeft geholpen om veel tickets te verplaatsen. Zürich en Amsterdam zijn daar voorbeeldig", laat Markus Müller van het Berlijnse Bureau Müller aan AT5 weten.

En verder: "Sommige categorieën zijn uitverkocht en er lijkt geen probleem te zijn met de prijzen. Maar er zijn nog tickets in bijna alle prijsklassen beschikbaar en we hebben er alle vertrouwen in dat we bij de publicatie van het programma de komende dagen een uitstekende bezetting zullen hebben."