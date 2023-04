NS neemt de 'Wesp' in gebruik tussen Amsterdam en Rotterdam

Reizigers op Amsterdam Centraal kunnen vandaag voor het eerst instappen in de nieuwe Intercity van de NS. Het gaat om een generale repetitie waarbij wordt getest hoe de 'trein van de toekomst' in de praktijk presteert.

De zogeheten Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), bijgenaamd 'de Wesp', rijdt voorlopig op het hogesnelheidstraject van de Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal.

De nieuwe trein is met een topsnelheid van 200 kilometer per uur sneller dan gebruikelijke treinen, die een maximumsnelheid hebben van zo'n 160 kilometer per uur. Die snelheden worden overigens alleen behaald op de hogesnelheidslijn. Door extra aandrijving trekt de trein bovendien sneller op.

Wifi en usb-aansluitingen

De nieuwe Intercity is voorzien van wifi, usb-punten en stopcontacten in zowel de eerste als de tweede klas, drukdichte deuren. rolstoeltoegankelijke toiletten, extra bagageruimte en ledverlichting die automatisch dimt.

NS heeft bij de Franse fabrikant Alstom 99 van de nieuwe Intercity's in bestelling, samen goed voor 33.000 zitplaatsen. Twintig daarvan worden ook geschikt gemaakt voor het Belgische spoor, zodat de verbinding naar Brussel kan worden verbeterd. Op basis van de praktijktest die vandaag van start gaat kan de fabrikant kinderziektes oplossen en verdere verbeteringen doorvoeren.

De trein zal de komende tijd op steeds meer plekken gaan rijden. Honderden machinisten en conducteurs worden dit jaar opgeleid om op de nieuwe trein te werken. Als de eerste proefritten naar tevredenheid verlopen, brengt NS de komende weken een tweede ICNG in de dienstregeling.