Volgende week licht wisselvallig, weer tijdens Koningsdag nog onzeker

Komende week moeten we rekening houden met licht wisselvallig weer. Veel neerslag staat niet op de planning, maar dagelijks kan het wel tot enkele buien komen. Wat voor weer het met Koningsnacht en -dag wordt, is nog onzeker.

Komend weekend gaat van start met een graad of twintig en flink wat zon. "Het is dan heerlijk weer om op het terras te zitten, maar later op de dag neemt de bewolking toe en ontstaan buien", aldus de meteorologen van Weeronline.

De dagen erna zet de temperatuur een daling in. Zo wordt het zondag tussen 13 en 17 graden en wordt het in de eerste helft van de nieuwe week nog wat frisser met zo'n 10 tot 13 graden. Daarmee is het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Normaal ligt de middagtemperatuur eind april tussen de 14 en 18 graden.

Licht wisselvallig

Het wordt licht wisselvallig, waarbij de zon regelmatig schuil gaat achter de wolken. "Toch zullen er regelmatig ook wel fraaie momenten zijn waarbij het prima weer is om buitenactiviteiten te ondernemen. Voor lekker lang buiten zitten is het te fris", aldus Weeronline.

Later in de week neemt de kans op stijgende temperaturen toe, al is die verwachting volgens de weerdienst nog 'zeer onzeker'. De vooruitzichten lopen uiteen van nog geen tien tot ruim twintig graden. "Ook tijdens Koningsnacht en Koningsdag kan het weer nog alle kanten op."