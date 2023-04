Kale, Kokkie en Frank Lammers over de confrontatie met PSV: "Lamme tegen de blinde"

Het is de komende dagen erop of eronder voor Ajax. Hoe vaak is dit al gezegd dit seizoen? En hoe vaak is dat goed afgelopen? Hoe dan ook: in de komende twee zondagen wordt in een dubbele confrontatie met PSV beslist of het seizoen nog een béétje kleur krijgt. Kale & Kokkie kijken vooruit met een heel speciale gast: acteur, oer-Brabander, PSV-fan én Amsterdammer Frank Lammers.