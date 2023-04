Terugblik op Koningsdag: "Leuk om te werken omdat elke Amsterdammer blij is"

We beginnen de dag bij Peter-Jan en Juliette op de Prinsengracht. Sinds vorig jaar zijn zij eigenaar geworden van een woonboot en vieren hier nu voor het eerst Koningsdag. "Het is echt een droom die waarheid wordt, vertelt Peter-Jan terwijl we een rondje over de grachten doen. "Dit is het eerste jaar dat we van de woonboot op de boot stappen om te gaan varen."