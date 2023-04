UvA stelt onderzoeker Laurens Buijs op non-actief, omschreef collega's als ''monsters''

De UvA geeft aan dat er meerdere pogingen zijn geweest om met Buijs in gesprek te gaan en hem aan te spreken op zijn gedrag. ''Helaas heeft dat geen resultaat gehad'', aldus de UvA. De universiteit heeft in het kader van een veilige werkomgeving en de veiligheid van wetenschappers besloten om Buijs op non-actief te zetten.

Buijs is onderzoeker en gaf les bij de studie Interdisciplinaire sociale wetenschappen. Volgens de UvA stuurde de onderzoeker berichten met dreigende, eisende en beschuldigende inhoud aan zijn collega's via mail, Teams of Whatsapp.

Klokkenluider

Buijs heeft eind vorig jaar bij de universiteit een melding gedaan binnen de ''klokkenluidersregeling''. Hij heeft vaker over het bestuur van de UvA geschreven. Er is volgens hem sprake van ''ernstige institutionele misstanden''. Volgens de UvA is er geen verband tussen zijn melding en het besluit om hem op non-actief te zetten. Zijn melding wordt door een onafhankelijke commissie onderzocht.

In de klokkenluidersmelding baseert Buijs zich op zijn stelling ''dat het onderwijs en onderzoek bij sociale wetenschappen op de UvA dusdanig bedreigd wordt door radicale 'woke cultuur', dat men kan spreken van overtreding van het recht op academische vrijheid''.

De universiteit geeft aan dat het besluit niet iets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting of academische vrijheid. ''Het staat Laurens Buijs geheel vrij om zich publiekelijk te mengen in debatten over non-binariteit of willekeurig welk ander onderwerp. We verwachten wel van onze medewerkers dat zij zich houden aan de normale gedragsregels, waaronder niet beledigen, feiten verdraaien en dreigen.''

Buijs reageert via Twitter op het besluit van de universiteit.