Zo'n lintje krijg je nooit in je eentje: "Hier zitten duizend man in"

Weinig tradities waar mensen zo overlopen van dankbaarheid als de lintjesregen, de dag waarop duizenden Nederlanders een koninklijke onderscheiding ontvangen. Met fraai uitgedoste gehuldigden, apetrotse familieleden en partners, en ieder jaar weer de creatiefste smoesjes om de ontvangers van de lintjes naar de ceremonie te krijgen.

AT5

Lucia Nankoe had het kunnen weten. "Ik zou naar een concert. Ik vond het al een raar tijdstip, negen uur in de ochtend." Maar ze kwam toch. Niet voor een concert, maar voor een onderscheiding. Vanaf vandaag is Nankoe, naast schrijver en curator, officieel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nankoe is enorm vereerd, zegt ze - al helemaal te midden van al die andere bijzondere Amsterdammers en Weespers. "Het geeft ook weer moed, in deze tijden waarin zoveel negativiteit heerst. Prettig om mensen te zien die onbaatzuchtig bezig zijn."

Lintjesregen 2023 Dit jaar kregen een kleine 3000 mensen in Nederland een lintje. Daar zaten 35 Amsterdammers bij en drie mensen uit Weesp. De Amsterdamse uitreiking vond plaats in het Concertgebouw.

Journalist Jonneke van Wierst zet zich sinds 2011 in voor vluchtelingen en wist tot het moment dat haar naam werd genoemd nog helemaal van niets. "Ik was verbijsterd, inderdaad. Ik had echt niet het flauwste benul."

Quote "Sipke, Sorry" Janneke van Wierst

Collega's die in het complot zaten, hadden haar namelijk wijsgemaakt dat een andere journalist een lintje zou krijgen. "Sipke Jan Bousema, bekend van kinderprogramma's, zou een lintje krijgen." Of Van Wierst daar niet bij wilde zijn. "Ik heb in het verleden dingen met Sipke gemaakt, dus ik dacht: wat leuk voor Sipke." Schaterlachend: "Sipke, sorry!" "U bent het levende bewijs dat je als mens verschil kunt maken in het bestrijden van onrecht", zegt burgemeester Halsema tegen Van Wierst. De taallessen die ze geeft aan vluchtelingen worden genoemd, en het feit dat ze een vluchteling opving in haar huis. En dan: "Het heeft de koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau."

Jonneke van Wierst kan niet geloven dat ze een lintje krijgt

Van Wierst is er bijna melig van. Ook actrice Katrien van Beurden gooit, vlak voordat de burgemeester het lintje opspeld, er nog gauw een klein dansje uit. "Ik wil dan heel raar gaan doen van de zenuwen. Ik dacht nog: Katrien, gedraag je!" Na afloop wil ze maar één ding: een enorm groot feest geven. "Ik moet aan al die mensen denken met wie ik dit gedaan heb. Ik heb zo'n zing om dit feest te geven en dat lintje naar iedereen toe te gooien. Hier zitten echt duizend man in, in dit lintje."

Lees ook Dit zijn de 38 Amsterdammers die dit jaar een lintje krijgen