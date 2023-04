Vliegtuigtekort neemt toe: Transavia schrapt ook extra vluchten op Schiphol

Transavia kon nog niet aangeven om hoeveel geannuleerde vluchten het gaat. Wel is al duidelijk dat er dit weekend al extra vluchten uitvallen. In de dienstregeling van Schiphol staan tot nu toe twee geannuleerde Transavia-vluchten vanaf Schiphol: naar Nice en Bari.

Een woordvoerder van Transavia noemt de uitval van vakantievluchten waardeloos: "Er is sprake van ophoping van werk, veel meer dan we ooit hebben gezien." Het tekort bij Transavia komt door opstapeling van onderhoudswerk, schade en vertraging in de levering van vijf tweedehands toestellen.

Inmiddels zijn de papieren van twee van de vijf tweedehands toestellen in orde en kunnen die vliegtuigen worden ingezet. Een van de vliegtuigen in onderhoud kan vandaag weer worden gebruikt.

Vliegtuigmonteurs: opstapeling problemen bij Transavia mede door personeelstekort

De uitval van vluchten, met als gevolg duizenden gedupeerde passagiers, is mede te wijten aan een groot tekort aan technici op Schiphol, zegt de Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT) tegen NH Nieuws.

De bond waarschuwde in februari al voor annuleringen en vertragingen door het personeelstekort. Het personeel vergrijst en er is volgens de NVLT te weinig aandacht voor het werven van nieuwe technici. Transavia ontkent dat er te weinig personeel is.