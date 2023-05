Huurders eisen nieuwe fundering en renovatie van hun verzakte huis in West

Drie panden aan de Admiraal De Ruijterweg in West zijn zo erg verzakt dat er plannen zijn gemaakt voor de sloop. Op dezelfde plek moeten dan nieuwbouwappartementen komen, maar de oude bewoners zeggen zo'n luxe flat niet te kunnen betalen. De beheerder, Rappange, zegt weinig keuze te hebben: het vervangen van de fundering was geen optie meer. Maar waarom kon dat bij de buren dan wel?

Een lot uit de loterij, zo omschrijft Fleur Welter haar voormalige huurhuis aan de Admiraal De Ruijterweg. Meer dan honderd vierkante meter, verdeeld over een benedenverdieping en een souterrain - en een ruime tuin.

De gebreken in het huis uit 1910 nam Welter daarom lange tijd voor lief. "We hadden lekkage in het souterrain, twee slaapkamers konden daardoor jarenlang niet gebruikt worden." De relatie met beheerder Rappange, die de panden voor eigenaar Dewbell onderhoudt, is op zijn zachtst gezegd stekelig te noemen. "Er waren wel vermoedens dat het niet helemaal goed zat met het pand. Ze kwamen steeds de deuren een beetje bijzagen zodat ze nog open en dicht konden."

Nieuwe fundering

Bovenbuurvrouw Agnes Zuiker woonde 25 jaar in een etage op tweehoog, en zag al langer aanwijzingen dat het pand aan het verzakken was. "Alles is helemaal scheef, een knikker rolt zo van de ene naar de andere kant van de ruimte. En er zitten scheuren in de muren en het plafond."

Net als eigenaren van naburige panden, besloot Rappange de fundering in 2021 te repareren. De bewoners van de drie panden op het blok in de Geuzenbuurt konden ondertussen gewoon in hun huizen blijven. "Ik heb wel het souterrain leeggehaald voor ik op vakantie ging", vertelt Welter. "Dat kon ik zolang kwijt in een leegstaand appartement hiernaast."