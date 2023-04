Anderhalf uur in de rij voor 'facking patches' van Metallica

Om exclusieve Metallica-merchandise te bemachtigen moest je vandaag niet van suiker zijn. Maar dat zijn zo ook niet, die fans van de Amerikaanse hardrockband. Ze stonden uren in de regen te wachten voor een pop-up store in de Kalverstraat voor een petje, shirt of 'facking patches'. Maar "het is het allemaal waard, Metallica is de beste."

Een vader en zoon uit Londen hebben gisteravond hun zeventigste Metallica-concert bezocht in de Johan Cruijff Arena. "We hebben al heel veel t-shirts, meer dan iemand ooit in een mensenleven zou kunnen dragen. We hebben ook helemaal geen plek meer in huis. Maar toch kopen we er altijd nog eentje bij als we er zijn", vertellen ze.

Op Koningsdag trad de band op in de Arena en zaterdag mogen ze opnieuw. "Ik was eigenlijk van plan om snel even een shirtje te scoren", vertelt een fan. "Maar dan doe ik dat morgen in de Arena wel lekker. Deze rij is echt veel te lang."

Op deze fan na, lijkt iedereen het met elkaar eens te zijn dat even wachten voor je favoriete band geen moeite is. "Ik heb best lastige momenten meegemaakt in mijn leven en Metallica heeft me er altijd doorheen gesleept. Dan vind ik het niet erg om hier in de rij te staan zodat ik mijn support kan laten zien", vertelt een fan. "Metallica betekent gewoon veel voor ons allemaal."