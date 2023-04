Turkse Nederlanders naar de stembus bij de RAI voor verkiezingen Turkije

Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag naar de stembus voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Er kan op vier locaties in het land gestemd worden, één daarvan is de RAI. Er kan gestemd worden tot en met 7 mei.

De verkiezingen in Turkije zelf zijn op 14 mei. Het Amsterdamse stembureau is de komende dagen geopend van 07.00 uur tot 21.00 uur en is bij ingang F. Volgens de Turkse ambassade zijn meer dan 200.000 mensen stemgerechtigd in het land.

De peilingen uit Turkije voorspellen een nek-aan-nekrace tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de kandidaat van de verenigde oppositie Kemal Kilicdaroglu. De oppositieleider heeft de buitenlandse stemmers opgeroepen om te kiezen voor een wisseling in de regering.

Eerdere verkiezingen

In 2018 kon er ook worden gestemd voor de Turkse verkiezingen in de stad, toen kon dat in een congrescenter aan de Rhoneweg in Nieuw-West. Van de Turken die toen in Amsterdam hebben gestemd, bracht 75 procent een stem uit op Erdogan. Amsterdam had daarmee het hoogste percentage Nederlandse Turken die hun stem aan de zittende president gaf.