Dagje uit voor de skere Amsterdammer

Elke Amsterdammer zit vroeg of laat een keer krap bij kas. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je geen leuke dag kan hebben in de stad. Er zijn gelukkig genoeg dingen die je gratis of voor bijna niks kan doen. Geen reden dus om je thuis te zitten vervelen. Hier vind je tips - van ontbijt tot lunch, en van cultuur tot literatuur - voor de skere Amsterdammer!

Ontbijt We beginnen de dag met een lekker en gezond ontbijtje, en de benodigdheden daarvoor halen we op bij de voedselkringloop van de Kaskantine in Nieuw-West. Om voedselverspilling tegen te gaan verzamelt de voedselkringloop onverkochte artikelen als brood, groenten en fruit en stelt deze voor iedereen beschikbaar in een wekelijkse 'open' supermarkt. We worden ontvangen door oprichter Menno Houtstra, die ons langs opkomende groenten en een kruidentuin leidt. We komen helaas op de verkeerde dag voor de open supermarkt, maar gelukkig heeft Menno nog komkommers en kruiden over voor een lekkere salade.

kaskantine ontbijt

Compostclub Wist je dat je bij de Kaskantine ook je keukenafval kan brengen. Binnen de Kaskantine heb je de Compostclub waar jou keukenafval word omgetoverd tot compost. Hiermee word de tuin vruchtbaar gemaakt, zodat hiervan weer de voedseloverschotten uitgedeeld kunnen worden aan de Amsterdammer. Overigens kan je bij de Kaskantine ook leuke (gratis) klimaatvriendelijke workshops volgen.

Ochtendgymnastiek Na het ontbijt is het natuurlijk tijd voor wat ochtendgymnastiek. En waar is het nou leuker om een work-out te doen dan in een van de tientallen buitengyms die Amsterdam rijk is. En natuurlijk gratis, want daar deden we het voor hè. De meeste buitengyms zijn tegenwoordig zo uitgebreid dat je bijna elke spiergroep wel kan trainen. We vullen onze bidon bij een fonteintje en zetten die spieren meteen aan het werk. Buiten sporten, met vogeltjes om je heen en de zon op je hoofd, geeft toch net even een andere prikkel dan binnen in een gym. Wist je dat er alleen al in Amsterdam veertig van dit soort buitengyms zijn?

Cultuur snuiven Vervolgens wordt het tijd voor wat cultuur: een gratis museumbezoek! Luxeproblemen: je kan namelijk kiezen uit meerdere musea. Wij namen een kijkje in de kluis van de voormalige Nederlandsche Handel-Maatschappij, die door de Guardian is uitgeroepen tot een van de tien beste gratis musea in Europa. Nu is de kluis onderdeel van het Stadrachief Amsterdam. F ilmliefhebbers opgelet: je kunt in de filmzaal van het Stadsarchief historische films over Amsterdam kijken.

Ontspanning Wil je nog meer terug in de tijd? Dan kan je ook een bezoekje brengen aan het enige hofje in Nederland dat gesticht is in de middeleeuwen: Het begijnhof, een soort klooster voor alleenstaande vrouwen maar dan met meer vrijheid dan een traditioneel nonnenklooster. Eenmaal aangekomen op deze plek waan je je hier honderd jaar terug in de tijd. De schoonheid van de oud- Amsterdamse huisjes en de oase van rust in een druk winkelgebied, maken deze verstopte plek extra bijzonder.



Ook is het smalste huisje van Europa te vinden in onze stad. Een piepklein huisje van 2 meter breed en 6 meter diep, die op de Oude Hoogstraat 22 staat. Tegenwoordig een boetiekje met thee en keramiek. Ook zeker een bezoekje waard én natuurlijk helemaal gratis!

Uitzicht over de stad En tot slot gaan we nog even genieten van een prachtig uitzicht over de stad. Niet in de A'dam Toren, maar gratis en voor niks in de Openbare Bibliotheek op de Oosterdokskade. Hier kan je namelijk op de 7de etage heerlijk (en dus gratis) genieten van een prachtig uitzicht van de stad Amsterdam. En na zoveel gratis plezier kan er wat ons betreft dan best een - niet al te duur - koffietje bij.