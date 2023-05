Vanaf maandag gratis ov-kaartjes voor minimagezinnen in de stad

Amsterdammers met een lager inkomen kunnen vanaf maandag gratis kaartjes krijgen om te reizen met het ov. Het gaat om kaartjes voor de bus, tram of metro. Ongeveer 95.000 gezinnen uit 14 gemeenten in Noord-Holland komen in aanmerking voor maximaal acht kaarten per huishouden over de periode van een jaar.

Waar het plan eigenlijk in april al in zou gaan, is het nu komende maandag 8 mei zo ver. Huishoudens die tot 130 procent van het minimuminkomen verdienen komen in aanmerking voor de regeling en de kaartjes zijn per keer anderhalf uur geldig.

Gezinnen met twee kinderen kunnen zo tweemaal in een jaar een gratis uitstapje maken in het gebied van de Vervoerregio Amsterdam. Daar vallen veertien gemeenten onder: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

De Vervoerregio Amsterdam trekt 5 miljoen euro uit om op deze manier gezinnen die het financieel moeilijk hebben tegemoet te komen.

Financieel leed

De met 7 procent verhoogde tarieven in het ov dit jaar treffen de huishoudens met een kleine beurs het hardst. De voorzitter van de vervoerregio Melanie van der Horst, ook verkeerswethouder in Amsterdam, meldde eerder dat zij hoopt dat met de actie "het financiële leed voor de doelgroep die het hardst getroffen wordt een beetje te verlichten."

Inwoners van de Vervoerregio die in aanmerking komen voor het cadeautje, krijgen in de loop van deze week via instanties als de voedselbank te horen hoe ze de kaarten kunnen krijgen.