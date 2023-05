Feiten op posters moeten herinnering aan oorlog levend houden: "Goed om bewustzijn te creëren"

Vanaf maart 1943: wie actief Joden opspoort en verraadt ontvangt 7,50 gulden aan 'premie'. Het is één van de teksten op de posters die sinds deze week overal in de stad hangen. De actie van het 4 en 5 mei-comité is bedoeld om mensen te herinneren aan de zwarte jaren van de oorlog.

En, zo vertelt Gaarlandt, "tegelijkertijd was het een plek waar de sterren werden verkocht." Op een poster dat op een elektriciteitskastje tegenover het pand is geplakt, is te lezen dat alle Joden vanaf 6 jaar en ouder vanaf mei 1942 verplicht een gele Jodenster moesten dragen.

Je loopt er zo voorbij, nummer 9 op de Plantage Parklaan. Toch is het een plek met een beladen geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. "Toen de maatregel werd ingevoerd dat je als Jood niet meer mocht trouwen in het gemeentehuis, deed deze plek dienst als trouwlocatie", zegt Esther Gaarlandt van het 4 en 5 mei-comité.

Zulke posters zijn sinds deze week op verschillende plekken in de stad te vinden. "Deze poster hangt op een plek waar dit van enorme betekenis is geweest", zegt Gaarlandt.

Er zijn meer posters gemaakt die iets meer vertellen over de plek waar ze hangen. In Noord hangt er een poster met de tekst 'In Amsterdam-Noord vielen de meeste bommen tijdens WOII'. En op de grachten lees je: 'Door de verplichte verduistering verdrinken veel Amsterdammers in de gracht.' "Tegelijkertijd hebben we posters hangen met meer nationale en mondiale gebeurtenissen."

'Steeds meer geschiedenis'

In totaal zijn er in de stad zo'n 30 verschillende teksten te lezen. "Dit is zeker nodig", reageert een voorbijganger op de actie. "Want ik begrijp dat de jeugd tegenwoordig helemaal niet meer weet wat er gebeurd is in '40-'45."

"De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk steeds meer geschiedenis geworden." zegt oud-burgemeester Job Cohen. Na tien jaar neemt hij afscheid als voorzitter van het 4 en 5-mei comité. "Tien jaar geleden waren er nog meer mensen die de oorlog hadden meegemaakt. We leven in vrijheid. De komende jaren moeten we aandacht besteden aan hoe mooi het is dat we dat hebben. Dat moeten we waarborgen."

Gaarlandt hoopt dat de posters daar een aan kunnen bijdragen. "Ook voor de derde en vierde generatie Amsterdammers die de verhalen graag door willen vertellen. Hiermee voeg je weer iets nieuws toe aan het collectieve geheugen van de stad."