Sluishuis: ''Alle mooie ideeën gecombineerd in één complex''

Het project Sluishuis op IJburg is een iconisch gebouw met 442 koop- en huurappartementen. Het was voor bewoner Mostafa Metwali een droom om aan de waterkant te wonen. ''Ik vind alles aan het gebouw bijzonder. De vorm, milieuvriendelijkheid, zonnepanelen, wateromgeving, alle mooie ideeën zijn gecombineerd in één complex.''