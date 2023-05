De Jakoba: "Alles begint in bloei te komen''

Het project De Jakoba ligt in Overhoeks, de nieuwe wijk in Noord, en telt 135 sociale huurwoningen. Rein Lücker woont hier samen met zijn vrouw en is blij dat ze hier een plekje kregen. ''We zitten hier goed. Liften, geen trappen meer en alles gelijkvloers. Dat is fijn. Rein heeft uitzicht op de binnentuin. ''Vorig jaar was dit nog helemaal kaal. Maar alles begint nu in bloei te komen.''