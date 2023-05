Lieven 6 en 8: ''Het is eigenlijk een tiny house''

Het project Lieven blok 6 en 8 heeft 538 woningen voor studenten en woonstarters tot 27 jaar. We gaan langs bij Rosalie van de Berg die haar huis een tiny house noemt. ''Ik heb een studio van twintig vierkante meter. Een keukentje en een badkamer zitten erin, meer heb je niet nodig.'' Rosalie vindt het leukste aan dit project dat er veel contact is tussen de bewoners. ''Wat je vaak in andere gebouwen ziet is dat iedereen in een eigen bubbel leeft.''