Flinke rookontwikkeling bij brand in bedrijfspand Emmikhovenstraat

In een bedrijfspand in de Emmikhovenstraat in Osdorp is zondagavond brand ontstaan, hierbij kwam veel rook vrij.

Rond 21.15 uur kwam eerste melding binnen bij de brandweer. "Het was een brand in een bedrijfspand, maar die was rond 21.30 weer geblust", vertelt een woordvoerder van de brandweer tegen NH.

Geen waarschuwing

Hoewel het volgens de woordvoerder geen grote brand was, is er wel sprake van 'aanzienlijke rook en roetschade'. Dit geldt ook voor de twee naastgelegen panden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De brandweer is momenteel bezig om de panden te ventileren. Ondanks de behoorlijke rookontwikkeling is er geen waarschuwing naar omwonenden uitgegaan.

Een getuige laat aan AT5 weten dat er rond 23.00 uur een container bijzondere blusmiddelen is aangekomen. Ook was Liander aanwezig en zou de brand volgens hem al een tijdje uit zijn. "Waar de brand was, is een pand wat al een paar keer gesloten is voor illegaal casino en drugs", aldus de man.