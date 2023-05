Zes minderjarigen vast voor duwen van man op spoor bij station Bijlmer Arena

Op die vrijdagavond rond 21.25 uur vond de mishandeling plaats, die werd gefilmd en beelden ervan daarna rondgingen op social media. In de video is te zien hoe een grote groep jongens, het nog steeds onbekende slachtoffer slaat en schopt, onder andere tegen zijn hoofd, terwijl hij al op de grond van het perron van het station ligt.

Wanneer het slachtoffer probeert op te staan, wordt hij vervolgens door de groep op het spoor geduwd. Het slachtoffer was al weg toen de politie bij het station aankwam. De identiteit van het slachtoffer is tot nu toe nog onbekend.

Verdachten

Omdat de politie hoopt dat het slachtoffer zich nog meldt, is er nu ook een oproep naar het slachtoffer in het Engels gedaan. Ook is de politie nog op zoek naar de verdachte die zich nog niet heeft gemeld en wel betrokken was bij de mishandeling.

"Aan alle andere verdachten in deze zaak doet de politie opnieuw de oproep: meld je en voorkom dat je beelden op een later moment mogelijk getoond worden", aldus de politie. De politie deelde de dag na het incident beelden van de verdachten die het slachtoffer op Bijlmer Arena station mishandelde.