Straks misschien minder vaak inspreken in de gemeenteraad: "Slecht teken"

Als het aan het presidium van de gemeenteraad ligt, wordt er flink geschrapt in het aantal insprekers in raadsvergaderingen. Het voorstel: nog maar een keer per halfjaar inspreken als Amsterdammer of organisatie. Nu mag het eens per vijf weken, maar dat wordt dus aanzienlijk minder. "Op die manier kunnen de verhalen van de Amsterdammers niet meer goed verteld worden", is de angst van Cliëntenbelang Amsterdam.

Iedere commissiecyclus duurt vijf weken, die loopt van raadsvergadering tot raadsvergadering. De regel op dit moment is dat ieder individu één keer in zo'n cyclus mag inspreken, In 2021 waren er 812 insprekers, vorig jaar waren dat er 477.

"Ik spreek soms in over het Museumplein en de evenementen hier, en ook over erfpacht weet ik veel", begint Jan Schrijver. Hij is veel bezig met problematiek in de stad, en laat dan ook vaak van zich horen: "Alleen dit jaar al heb ik al twee keer ingesproken, dat zou straks dus niet meer mogen. Ik vind het raar dat effectiviteit nu meteen bij het inspreken wordt verhaald."

"Je mist emotie, interactie en intonatie bij een brief. En als je inspreekt is er ook publiek en pers bij"

Het is als Amsterdammer soms dus kiezen op welk onderwerp je dat doet. En dat merkt ook Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam die opkomt voor Amsterdammers met een beperking. "In één maand wilden we inspreken toen het ging over hulp bij schoonmaak en bij aanvullend vervoer. Het is dus nu al kiezen, laat staan wanneer je maar eens per zes maanden van je mag laten horen." In het voorstel geldt de regel namelijk ook voor organisaties.

Sneller en effectiever

De reden dat dit voorstel er ligt, is het verminderen van de werkdruk voor raadsleden: "Het is een part time-baan om raadslid te zijn en ze hebben zo'n drukke agenda", zegt presidium-voorzitter Kune Burger. "Daarom is het goed om te kijken hoe er nog meer invloed kan worden uitgeoefend op wat de gemeenteraad doet." Hij doelt daarmee op de andere manieren waarop Amsterdammers hun stem kunnen laten horen zoals video's, brieven en stadsdeelbezoeken door raadsleden.