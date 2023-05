Interpol en politie werken samen aan coldcases van vermoorde vrouwen in de stad

De politie en Interpol proberen samen achter de identiteit van 22 onbekende meisjes en vrouwen te komen die dood werden gevonden. In bijna alle zaken staat vast dat de slachtoffers door geweld om het leven kwamen. De instanties proberen op deze manier achter de identiteit van vier vrouwen te komen die in en rond Amsterdam werden aangetroffen.

Naast de Nederlandse politie, werken ook de politie van België en Duitsland mee aan het project. Onder de naam Identify Me proberen de politie en Interpol de identiteiten te achterhalen. Van de 22 zaken gaan er negen over de vondst van vrouwen in Nederland, waarvan vier in en rond Amsterdam. De politie heeft het vermoeden dat vrouwen afkomstig zijn uit andere landen, mede daardoor is het nooit gelukt om hun te identificeren. De politie denkt dat er een mogelijkheid is dat de vrouwen hier bewust zijn achtergelaten en buiten het land om het leven zijn gebracht. Voor nu liggen de vrouwen in naamloze graven. "Maar er moeten op de wereld mensen zijn die de slachtoffers, veelal jonge vrouwen en meisjes, missen. Familieleden, vrienden of andere bekenden", aldus de politie.

De koffer waar de romp van de vrouw in werd gevonden - Politie

De vrouw in de gracht De eerste Amsterdamse zaak stamt uit 1992. Op 6 september van dat jaar vindt een voorbijganger aan de Lauriergracht in het centrum twee handen. De politie start een zoekactie in het water en treft ook twee onderbenen aan. Drie grachten verder, op de Egelantiersgracht, wordt een koffer ontdekt waar de romp van de vrouw inzit. Een aantal dagen later vindt de politie aan de Prinsengracht, die met zowel de Lauriergracht als de Egelantiersgracht een verbinding heeft, nog meer lichaamsdelen. Het wordt vrij snel duidelijk voor de recherche dat alle lichaamsdelen bij elkaar horen, maar het is nog altijd onduidelijk wie de vrouw is. Het gaat om een blanke vrouw tussen de 25 en 45 jaar oud met golvend gebleekt haar tot op haar schouders. De baarmoeder van de vrouw is operatief verwijderd. De vrouw met de armband Op vrijdag 13 januari 1995 ziet een voorbijganger in het water van een sloot bij de flats Uilenstede in Amstelveen een plastic pakket drijven. Wanneer de politie ter plaatse komt, blijkt dat in het pakket een deel van het lichaam van een overleden vrouw zit. Het is ingepakt in een laken. Haar hoofd, haar onderbenen en een arm ontbreken. Het gaat om een blanke vrouw waarvan de politie schat dat haar lengte tussen de 1.63 en 1.71 meter is. Ze is waarschijnlijk tussen de 20 en 35 jaar oud. Opvallend is dat de vrouw een opvallende goudkleurige armband draagt. De armband heeft ook zilverkleurige aspecten en diamanten.

De armband van de vrouw gevonden in een sloot bij Uilenstede - Politie

De vrouw op de boot In januari 1998 breekt er op een woonboot aan de Jacob van Lennepkade in West een brand uit. Nadat de brandweer het vuur onder controle heeft, wordt er een lichaam van een vrouw aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw in de stad leefde onder een valse identiteit. De politie heeft nooit haar echte identiteit kunnen achterhalen. Het gaat om een blanke vrouw van 1.62 meter met lang haar dat vermoedelijk is geverfd in een rode kleur. Haar oogkleur is groen. Een foto van de vrouw is te zien op de website van de politie, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren. De vrouw in het IJ De laatste zaak komt uit 2004. Op 17 mei vindt een schipper van een sleepboot die over het IJ vaart een grote tas. In de tas blijkt het onderlichaam van een vrouw te zitten. Veel is er over de vrouw niet bekend. Wel kan er worden gesteld dat ze een schoenmaat tussen maat 32 en 34 heeft en dat haar blindedarm is verwijderd. De politie vraagt aan mensen die mogelijk iets weten over de identiteit van één van de vrouwen om zich te melden. De informatie moet dan zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk zijn. De informatie kan worden gedeeld via de opsporingstiplijn via 0800-6070, via Meld Misdaad Anoniem of via een mail aan [email protected].

Spullen van de vrouw in het IJ - Politie