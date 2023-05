Geen nieuw contract voor huurders wooncomplex Nieuw-West, ondanks toezeggingen

Tientallen huurders van wooncomplex Mannoury in Nieuw-West staan deze zomer op straat nadat hun tweejarig huurcontract afloopt. Bij de sleuteloverdracht in 2021 werd sommige huurders verteld dat zij na die twee jaar konden rekenen op een nieuwe huurovereenkomst - voor onbepaalde tijd. De huurders blijven verontwaardigd achter. "Ik heb een paar duizend euro in dit appartement gestopt."

AT5

"Ik stond op tafel te dansen, ja. Eindelijk een huis in Amsterdam." Mireya Wouters kan haar geluk niet op als ze in het voorjaar van 2021 te horen krijgt dat ze een appartement mag huren in een gloednieuwe woontoren. Ze is dan de eerste bewoner. "En ook nog op een fijne plek." Middenhuur Het complex is ontwikkeld door Aedes Real Estate en ligt tussen station Lelylaan en de A10. Aedes bezit in de twee moderne woontorens in totaal 64 appartementen. Ruim veertig daarvan zijn zogeheten middeldure huurwoningen, kortweg ook middenhuur genoemd. Dat zijn woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens, maar ónder de marktprijs. Deze huizen zijn gereserveerd voor mensen met een modaal inkomen of iets meer; mensen die in de competitieve Amsterdamse woningmarkt vaak tussen wal (een sociale corporatiewoning) en schip (de vrije huurmarkt) vallen. Voor een appartement van ruim 50 vierkante meter betaal je in Mannoury zo'n 1150 per maand, inclusief servicekosten. Een buitenkansje: op de vrije markt betaal je voor een vergelijkbare woning met gemak vierhonderd euro per maand meer. Zicht op onbepaalde tijd De nieuwe huurders van de middeldure appartementen krijgen in de zomer van 2021 allemaal een contract voor twee jaar. Maar, zo wordt huurder Lennard (achternaam bekend bij de redactie, red.) verteld bij de sleuteloverdracht: daarna krijgen de huurders hoogstwaarschijnlijk een contract voor onbepaalde tijd. "Die eerste twee jaar moesten we zien als een soort proefperiode. Om te zien of we goede huurders zouden zijn." Mede daarom besluit Lennard flink wat geld te stoppen in zijn nieuwe huis. "Dat moest ook wel, want er lag bijvoorbeeld nog niets op de vloer. Omdat ik verwachtte er een tijd te kunnen blijven wonen, heb ik een iets duurdere vloer genomen. Uiteindelijk heb ik een paar duizend euro in dit appartement gestopt."

Quote "Deze huurders zijn voor de gek gehouden" Flavio Del Pomo, Bond Precaire Woonvormen

Mireya vertelt dat zij bij haar sleuteloverdracht hetzelfde verhaal te horen krijgt. "We hebben een borrel gehad na de oplevering, toen had ik het er nog over met een andere huurder. Die zei dat haar hetzelfde verteld was." De strekking: fijne, goede huurders kunnen rekenen op verlenging. Het komt niet bij de huurders op om de toezegging op te laten nemen in het contract. Michelle Bouwers, een andere huurder die tegelijkertijd de sleutel krijgt, vraagt erover door in een mail aan de verhuurmakelaar, Eefje Voogd Makelaardij. Het antwoord luidt dat er inderdaad 'mogelijkheid tot verlenging' is. Maar, wordt daaraan toegevoegd: "dit besluit is aan de ontwikkelaar." Wijken voor eigen personeel Waarom ontwikkelaar en eigenaar Aedes Real Estate uiteindelijk geen vaste contracten aanbiedt aan de middenhuurders, is niet direct duidelijk. "Eerst gaven ze überhaupt geen uitleg", vertelt Lennard. Een andere huurder vertelt dat Aedes heeft onderzocht of de huurders onderling van woning kunnen ruilen om zo toch in het complex te kunnen blijven wonen. Maar dan, in maart dit jaar, stuurt de beheerder van het complex een bericht rond namens de eigenaar. De contracten voor de middenhuur worden niet verlengd. Lennard: "Daarin stond dat ze ook andere mensen de kans wilden geven op een woning in het middensegment. En dat ze hun eigen personeel de mogelijkheid wilde geven in het complex te wonen." Een vreemde verklaring, vinden veel huurders. "Met deze doorstroming verplaats je het probleem toch alleen maar? En we hebben eens op de site van Aedes gekeken: er werken daar zo'n twintig mensen. Zelfs als die allemaal hier willen wonen, zijn er nog appartementen over."

Einde tijdelijke contracten? Het aanbieden van tijdelijke contracten is legaal en is geregeld in de Wet doorstroming huurmarkt, ingevoerd in 2016. Door niet te lang vast te zitten aan een huurder, moesten investeerders worden aangetrokken voor huurwoningen. Hierdoor zou het aanbod groeien, was de gedachte. Uit evaluaties blijkt dat de voorraad huurwoningen de afgelopen jaren niet is gegroeid. Huurdersbelangenorganisaties hebben altijd gezegd dat de onzekerheid van een tijdelijk contract huurders veel stress oplevert en slecht is voor de rechtspositie van huurders. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid inmiddels weer af te willen van de tijdelijke huurcontracten. Donderdag 11 mei debatteert de Kamer over een initiatiefwet (de Wet vaste huurcontracten) van de ChristenUnie en de PvdA.

Dat er een financieel motief achter het beëindigen van de huurovereenkomsten zit, lijkt niet waarschijnlijk. "Met de ontwikkelaar is afgesproken dat deze appartementen voor 17 jaar in het middensegment blijven", vertelt een woordvoerder van Reinier van Dantzig, wethouder voor Woningbouw. Een medewerker van Aedes bevestigt telefonisch dat de appartementen in het middensegment zullen blijven. De huur zal voor nieuwe bewoners dus niet drastisch verhoogd worden. 'Schijnargument' Een nadere toelichting op de redenen om de huurders geen nieuw contract aan te bieden, wil Aedes niet geven. Ook Eefje Voogd Makelaardij en Vastgoed Unie, sinds februari dit jaar de beheerder van het complex, geven aan niet inhoudelijk te willen reageren.

Lennard zou graag in het complex blijven wonen

Flavio Del Pomo zet zich namens de Bond Precaire Woonvormen voor de huurders in. Hij maakt zich kwaad over de gang van zaken: "Er wordt geschermd met het schijnargument dat het allemaal volgens de wet gaat, maar dat maakt het moreel nog niet juist. Deze huurders zijn voor de gek gehouden." Dat de huurtermijn in het contract duidelijk vermeld staat, maakt op Del Pomo weinig indruk. "Het is niet alsof ze in de huidige omstandigheden ruime keuze hadden uit andere woningen." Voor de vertrekkende huurders zit er weinig anders op dan op zoek te gaan naar een nieuwe woning. "Ik heb al op meerdere huizen gereageerd en ben met een paar makelaars wezen praten", vertelt Mireya. Ook heeft ze zich aangemeld bij andere nieuwbouwcomplexen in de stad. "Maar ik werd direct afgewezen, waarschijnlijk zaten ze al vol."